Україну 23 червня накриють дощі та грози

У неділю 23 червня в Україні очікуються дощі, грози, подекуди град та шквали.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 23 червня, meteo.gov.ua

Деталі: Вночі у західних, місцями і північних областях, вдень в Україні, крім Волинської, Луганської, Донецької та південних областей, короткочасні дощі, грози, в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали 15-20 м/с; в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях впродовж доби значні дощі.

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Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°; вдень 29-34°, у західних та північних областях 23-28°, в Карпатах 18-23°.

На Київщині вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 15-20°, вдень 23-28°; у Києві вночі 18-20°, вдень 25-27°.

Що передувало: У Львові вдень 22 червня пройшла потужна злива, повалено близько 100 дерев, пошкоджено дахи будинків та лінії електропередач.