Украину 23 июня накроют дожди и грозы

В воскресенье 23 июня в Украине ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 23 июня, meteo.gov.ua

Детали: Ночью в западных, местами и северных областях, днем в Украине, кроме Волынской, Луганской, Донецкой и южных областей, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей град и шквалы 15-20 м/с; в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях в течение суток значительные дожди.

Реклама:

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°; днем 29-34°, в западных и северных областях 23-28°, в Карпатах 18-23°.

На Киевщине ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура ночью 15-20°, днем 23-28°; в Киеве ночью 18-20°, днем 25-27°.

Что предшествовало: Во Львове днем 22 июня прошел мощный ливень, повалено около 100 деревьев, повреждены крышы домов и линии электропередач.