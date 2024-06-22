Зеленський: Затверджені пакети допомоги потрібні нам повністю і без затримок

Президент Володимир Зеленський наголосив, що затверджені партнерами, зокрема США, пакети допомоги потрібні Україні повністю й без затримок.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні я заслухав доповідь головкома Сирського та міністра оборони України Умєрова щодо забезпечення наших сил, постачання від партнерів. Головком та міністр доповіли також про свої контакти з партнерами і наші очікування.

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Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок. І щоб усе те, про що ми домовлялися з президентом Байденом, було реалізовано".

Деталі: Зеленський підкреслив, що "вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, – ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів".

Він наголосив, що такі рішення потрібно продовжувати.

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"Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб. Тому сучасні системи ППО для України – "Петріоти", і прискорення тренування наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї – це те, що справді необхідно", – сказав президент.