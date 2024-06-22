Зеленский: Утвержденные пакеты помощи нужны нам полностью и без задержек

Президент Владимир Зеленский отметил, что утвержденные партнерами, в частности США, пакеты помощи нужны Украине полностью и без задержек.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня я заслушал доклад главкома Сырского и министра обороны Украины Умерова по обеспечению наших сил, поставки от партнеров. Главком и министр доложили также о своих контактах с партнерами и наших ожиданиях.

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Мы благодарны за утвержденные пакеты, но они нам нужны полностью и на поле боя – без задержек. И чтобы все то, о чем мы договаривались с президентом Байденом, было реализовано".

Детали: Зеленский подчеркнул, что "благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничье Харьковщины, – мы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских оккупантов".

Он подчеркнул, что такие решения нужно продолжать.

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"Значительное снижение российского ракетного террора против Харькова и области доказывает, что это абсолютно реально – обезопасить наши города и наши громады от российских бомб. Поэтому современные системы ПВО для Украины – "Петриоты", и ускорение тренировки наших пилотов для F-16, и, что особенно важно, достаточная дальнобойность нашего оружия – это то, что действительно необходимо", – сказал президент.