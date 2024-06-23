Сили оборони за добу знешкодили 1270 військових та 61 артсистему

Росіяни за минулу добу втратили ще 1270 солдатів і 61 артилерійську систему.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу ‒ близько 534360 (+1270) осіб,

танків ‒ 8019 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) одиниць,

артилерійських систем – 14195 (+61) одиниць,

РСЗВ – 1108 (+2) одиниць,

засоби ППО ‒ 863 (+2) одиниць,

літаків – 359 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 326 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50) одиниць,

крилаті ракети ‒ 2321 (+13) одиниць,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) одиниць,

підводні човни - 1 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) одиниць,

спеціальна техніка ‒ 2377 (+8) одиниць.

Загальна цифра втрат противника у крилатих ракетах подана з врахуванням уточнення за попередній період і зросла на 19 одиниць. Втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі.