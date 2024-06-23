Силы обороны за сутки обезвредили 1270 военных и 61 артсистему
Воскресенье, 23 июня 2024, 07:23
Россияне за минувшие сутки потеряли еще 1270 солдат и 61 артиллерийскую систему.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 534360 (+1270) человек,
- танков - 8019 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 15398 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 14195 (+61) единиц,
- РСЗО - 1108 (+2) единиц,
- средства ПВО - 863 (+2) единиц,
- самолетов - 359 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11355 (+50) единиц,
- крылатые ракеты - 2321 (+13) единиц,
- корабли / катера - 28 (+0) единиц,
- подводные лодки - 1 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19248 (+44) единиц,
- специальная техника - 2377 (+8) единиц.
Общая цифра потерь противника в крылатых ракетах подана с учетом уточнения за предыдущий период и выросла на 19 единиц. Потери за предыдущие сутки подаются в обычном режиме.