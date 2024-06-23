Повітряні сили цієї ночі збили на Київщині дві ракети "Калібр" з трьох запущених
Неділя, 23 червня 2024, 07:43
У ніч на неділю Повітряні сили ЗСУ збили дві ракети "Калібр" з трьох, що запустили російські військові.
Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram
Деталі: Він повідомив, що вночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря.
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Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.