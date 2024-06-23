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Повітряні сили цієї ночі збили на Київщині дві ракети "Калібр" з трьох запущених

Олена ІвашківНеділя, 23 червня 2024, 07:43
Повітряні сили цієї ночі збили на Київщині дві ракети Калібр з трьох запущених
Ілюстрація: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на неділю Повітряні сили ЗСУ збили дві ракети "Калібр" з трьох, що запустили російські військові.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: Він повідомив, що вночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря.

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Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.

Теми: Повітряні сили ЗСУракетний ударвійна
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