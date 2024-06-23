Воздушные силы этой ночью сбили на Киевщине две ракеты "Калибр" из трех запущенных
Воскресенье, 23 июня 2024, 07:43
В ночь на воскресенье Воздушные силы ВСУ сбили две ракеты "Калибр" из трех, которые запустили российские военные.
Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram
Детали: Он сообщил, что ночью 23 июня враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря.
Реклама:
Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил в Киевской области.