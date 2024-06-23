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Воздушные силы этой ночью сбили на Киевщине две ракеты "Калибр" из трех запущенных

Алена ИвашкивВоскресенье, 23 июня 2024, 07:43
Воздушные силы этой ночью сбили на Киевщине две ракеты Калибр из трех запущенных
Иллюстрация: Воздушные силы ВСУ

В ночь на воскресенье Воздушные силы ВСУ сбили две ракеты "Калибр" из трех, которые запустили российские военные.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: Он сообщил, что ночью 23 июня враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря.

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Две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил в Киевской области.

Темы: Воздушные силы ВСУракетный ударвойна
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