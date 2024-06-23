Київщина: від уламків ракети пошкоджені 6 багатоповерхівок, дві людини поранені
Неділя, 23 червня 2024, 08:46
Внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з населених пунктів Київської області сталися часткові руйнування житлових будинків, а 2 особи мають незначні поранення.
Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко, ДСНС області
Деталі: Внаслідок падіння уламків пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків.
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У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі.
Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.
Поранені не потребують госпіталізації.
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До ліквідації наслідків задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.