Киевщина: от обломков ракеты повреждены 6 многоэтажек, два человека ранены

В результате падения обломков вражеской ракеты в одном из населенных пунктов Киевской области произошли частичные разрушения жилых домов, а 2 человека имеют незначительные ранения.

Источник: председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, ГСЧС области

Детали: В результате падения обломков повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов.

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В помещениях выбиты окна, балконы, посеченные фасады и кровли.

Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.

Раненые не нуждаются в госпитализации.

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К ликвидации последствий задействованы 2 единицы техники и 15 человек личного состава ГСЧС.