Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киевщина: от обломков ракеты повреждены 6 многоэтажек, два человека ранены

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июня 2024, 08:46
Киевщина: от обломков ракеты повреждены 6 многоэтажек, два человека ранены
все фото: ГСЧС

В результате падения обломков вражеской ракеты в одном из населенных пунктов Киевской области произошли частичные разрушения жилых домов, а 2 человека имеют незначительные ранения.

Источник: председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, ГСЧС области

Детали: В результате падения обломков повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов.

Реклама:

В помещениях выбиты окна, балконы, посеченные фасады и кровли.

 

Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.

Раненые не нуждаются в госпитализации.

ВИДЕО ДНЯ

К ликвидации последствий задействованы 2 единицы техники и 15 человек личного состава ГСЧС.

 

Темы: Киевская областьракетный ударПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден признал критику по поводу выступления на дебатах с Трампом, но уходить не планирует

Россия нанесла ракетный удар по девятиэтажке в Днепре, есть погибший и раненые

Военный билет в "Резерв+" и QR-код от ЦПАУ можно предъявлять на границе – подробности от ГПСУ

WSJ: За убийство пилота Кузьминова киллеры получили деньги от госслужащих РФ в Вене

В субботу графики отключения света будут действовать в течение всех суток

Представитель кампании Байдена заявил, что президент не снимет кандидатуру на выборах после неудачных дебатов

Все новости...
Киевская область
В Буче мужчина подорвал гранату в авто, погиб на месте − полиция
Защитник из пулемета сбил российскую ракету, которая направлялась на Киевщину
Ночная массированная атака РФ: в ДТЭК рассказали о повреждении энергообъектов на Киевщине
Последние новости
21:13
Байден признал критику по поводу выступления на дебатах с Трампом, но уходить не планирует
21:12
Кабмин утвердил привлечение грантовой поддержки от ЕС в рамках Ukraine Facility
21:06
Путин распорядился начать производство ракет меньшей и средней дальности
20:55
СМИ: Орбан хочет, чтобы Трамп принял участие в саммите ЕС во время председательства Венгрии
20:48
В правительстве есть видение, как покрыть все бюджетные потребности в 2025 году - Шмыгаль
20:46
Россия нанесла ракетный удар по девятиэтажке в Днепре, есть погибший и раненые
20:38
Генштаб: Количество боеприкосновений возросло до 131, в районе Волчанска ведутся бои
20:32
Зеленский посмертно наградил парамедикиню Ирину Цыбух орденом "За мужество"
20:12
В ДТЭК уверяют, что все электростанции подлежат восстановлению, но работы займут годы
20:07
Евро-2024Мамардашвили: Я думаю, что Кварацхелия лучше всей Испании
Все новости...
Реклама:
Реклама: