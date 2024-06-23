Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили уразили пункт управління росіян у Бєлгородській області

Роман ПетренкоНеділя, 23 червня 2024, 09:17
Повітряні сили уразили пункт управління росіян у Бєлгородській області
село нехотіївка на кордоні з україною, google maps

Повітряні сили завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога на території Росії.

Джерело: Генштаб

Деталі: Генштаб зазначає, що Повітряні сили працювали у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Реклама:

Уточнюється, що пункт управління розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.

Дослівно: "За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи.

Ціль успішно уражена".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
ISW: Нарощування темпів на Донеччині може свідчити про початок літнього наступу росіян
Повітряні сили цієї ночі збили на Київщині дві ракети "Калібр" з трьох запущених
ВМС ЗСУ: Супутникові знімки підтверджують знищення складу "Шахедів" в Росії
Київщина: від уламків ракети пошкоджені 6 багатоповерхівок, дві людини поранені
Останні новини
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
22:32
Росіяни у суботу вбили жителя Херсонщини, ще 3 поранили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: