Повітряні сили уразили пункт управління росіян у Бєлгородській області
Неділя, 23 червня 2024, 09:17
Повітряні сили завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога на території Росії.
Джерело: Генштаб
Деталі: Генштаб зазначає, що Повітряні сили працювали у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
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Уточнюється, що пункт управління розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.
Дослівно: "За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи.
Ціль успішно уражена".
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