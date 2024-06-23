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Воздушные силы поразили пункт управления россиян в Белгородской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июня 2024, 09:17
Воздушные силы поразили пункт управления россиян в Белгородской области
село нехотеевка на границе с Украиной, google maps

Воздушные силы нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага на территории России.

Источник: Генштаб

Детали: Генштаб отмечает, что Воздушные силы работали во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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Уточняется, что пункт управления располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

Дословно: "По результатам боевой работы зафиксированы взрывы.

Цель успешно поражена".

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Темы: Воздушные силы ВСУвойнаРосcия
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