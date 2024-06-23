Воздушные силы поразили пункт управления россиян в Белгородской области
Воскресенье, 23 июня 2024, 09:17
Воздушные силы нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага на территории России.
Источник: Генштаб
Детали: Генштаб отмечает, что Воздушные силы работали во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
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Уточняется, что пункт управления располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.
Дословно: "По результатам боевой работы зафиксированы взрывы.
Цель успешно поражена".
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