Диспетчер "Укренерго" загинув від російського удару
Неділя, 23 червня 2024, 11:20
22 червня від поранень, отриманих під час масованої ворожої атаки, в лікарні помер 38-річний диспетчер підстанції НЕК "Укренерго" в Запорізькій області Денис Новіков.
Джерело: Міністерство енергетики
Деталі: Не уточнюється, коли був ворожий удар.
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Але за даними міністерства, під час нещодавньої нічної атаки він з колегою-диспетчером не встиг добігти до сховища.
Зазначається, що Новіков за 20 років, працюючи в галузі, пройшов шлях від слюсаря до диспетчера підстанції.