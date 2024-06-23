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Диспетчер "Укренерго" загинув від російського удару

Роман ПетренкоНеділя, 23 червня 2024, 11:20
Диспетчер Укренерго загинув від російського удару
фото ілюстративне: луганська ова

22 червня від поранень, отриманих під час масованої ворожої атаки, в лікарні помер 38-річний диспетчер підстанції НЕК "Укренерго" в Запорізькій області Денис Новіков.

Джерело: Міністерство енергетики

Деталі: Не уточнюється, коли був ворожий удар.

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Але за даними міністерства, під час нещодавньої нічної атаки він з колегою-диспетчером не встиг добігти до сховища.

Зазначається, що Новіков за 20 років, працюючи в галузі, пройшов шлях від слюсаря до диспетчера підстанції.

Теми: енергетикаобстріл
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