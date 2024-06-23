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Диспетчер "Укрэнерго" погиб от российского удара

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июня 2024, 11:20
Диспетчер Укрэнерго погиб от российского удара
фото иллюстративное: луганская ова

22 июня от ранений, полученных во время массированной вражеской атаки, в больнице умер 38-летний диспетчер подстанции НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области Денис Новиков.

Источник: Министерство энергетики

Детали: Не уточняется, когда был вражеский удар.

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Но по данным министерства, во время недавней ночной атаки он с коллегой-диспетчером не успел добежать до хранилища.

Отмечается, что Новиков за 20 лет, работая в отрасли, прошел путь от слесаря до диспетчера подстанции.

Темы: энергетикаобстрел
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