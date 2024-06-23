Диспетчер "Укрэнерго" погиб от российского удара
Воскресенье, 23 июня 2024, 11:20
22 июня от ранений, полученных во время массированной вражеской атаки, в больнице умер 38-летний диспетчер подстанции НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области Денис Новиков.
Источник: Министерство энергетики
Детали: Не уточняется, когда был вражеский удар.
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Но по данным министерства, во время недавней ночной атаки он с коллегой-диспетчером не успел добежать до хранилища.
Отмечается, что Новиков за 20 лет, работая в отрасли, прошел путь от слесаря до диспетчера подстанции.