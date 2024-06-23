Партизани у Росії провели диверсію на залізниці до Маріуполя
Неділя, 23 червня 2024, 12:06
"АТЕШ" провів диверсію в Ростові-на-Дону, невідомий спалив релейну шафу на залізничній дорозі Ростов-на-Дону - Маріуполь.
Джерело: "АТЕШ"
Деталі: За даними партизанів, ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил і техніки між різними частинами Південного військового округу РФ, а також відкриває доступ до морського шляху.
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Дослівно: "Диверсії такого роду не дають окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні нести відповідальність за свої дії навіть на території РФ".