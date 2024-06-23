Партизаны в России провели диверсию на железнодорожной дороге до Мариуполя

"АТЕШ" провел диверсию в Ростове-на-Дону, неизвестный сжег релейный шкаф на железнодорожной дороге Ростов-на-Дону – Мариуполь.

Источник: "АТЕШ"

Детали: По данным партизанов, эта железнодорожная ветка играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между различными частями Южного военного округа РФ, а также открывает доступ к морскому пути.

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Дословно: "Диверсии такого рода не позволяют оккупантам расслабиться, напоминая, что они должны нести ответственность за свои действия даже на территории РФ".