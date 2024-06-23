Окупанти заявили про роботу ППО над Севастополем
Неділя, 23 червня 2024, 13:02
У Севастополі спрацювала ППО і нібито збила 5 цілей, заявила окупаційна "влада" Криму.
Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, "Ч/П Севастополь"
Пряма мова Развожаєва: "Відбиття ракетної атаки завершено. За попередньою інформацією 5 повітряних цілей знищено в небі над акваторією.
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Але осколки збитих цілей впали в прибережній зоні".
Деталі: Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що тривоги не було. За даними "влади", є люди з осколковими пораненнями.
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Окупаційні канали натякають на влучання, але закликають "дочекатися офіційної інформації".
Також нібито через уламки горить частина лісу.
ЗМІ пишуть, що в цей час перекривали Кримський міст.