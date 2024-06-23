Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти заявили про роботу ППО над Севастополем

Роман ПетренкоНеділя, 23 червня 2024, 13:02
Окупанти заявили про роботу ППО над Севастополем
робота ппо у небі над кримом, фото з соцмереж

У Севастополі спрацювала ППО і нібито збила 5 цілей, заявила окупаційна "влада" Криму.

Джерело: так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, "Ч/П Севастополь"

Пряма мова Развожаєва: "Відбиття ракетної атаки завершено. За попередньою інформацією 5 повітряних цілей знищено в небі над акваторією.

Реклама:

Але осколки збитих цілей впали в прибережній зоні".

Деталі: Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що тривоги не було. За даними "влади", є люди з осколковими пораненнями.

ВІДЕО ДНЯ

Окупаційні канали натякають на влучання, але закликають "дочекатися офіційної інформації".

Також нібито через уламки горить частина лісу.

ЗМІ пишуть, що в цей час перекривали Кримський міст.

Теми: СевастопольокупаціяППОвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
Севастополь
Гауляйтер Севастополя заявив про атаку українських дронів
Сили оборони уразили в Севастополі ракетний корабель РФ "Циклон" – Генштаб
У Севастополі після нічної атаки скасували заняття у школах
Останні новини
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
22:32
Росіяни у суботу вбили жителя Херсонщини, ще 3 поранили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: