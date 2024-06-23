Оккупанты заявили о работе ПВО над Севастополем

работа пво в небе над Крымом, фото из соцсетей

В Севастополе сработала ПВО и якобы сбила 5 целей, заявили оккупационные "власти" Крыма.

Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, "Ч/П Севастополь"

Прямая речь Развожаева: "Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией.

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Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне".

Детали: Местные жители пишут в соцсетях, что тревоги не было. По данным "властей", есть осколковые ранения у гражданских.

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Оккупационные каналы намекают на попадание, но призывают "дождаться официальной информации".

Также якобы из-за обломков горит часть леса.

СМИ пишут, что в это время перекрывали Крымский мост.