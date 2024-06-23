Росіяни поранили п'ятьох цивільних під час ранкових ударів Донеччини

Зранку 23 червня ворог завдав удару по багатоквартирному будинку у Торецьку Донецької області, внаслідок чого травмовано жінку 70 років.

Джерело: Донецька облпрокуратура

Деталі: Уточнюється, що жінку доставлено до лікарні з переломом, забоєм головного мозку та рваною раною.

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Вже через кілька годин під приціл окупантів потрапило місто Залізне, від влучання отримала поранення 88-річна місцева жителька.

Крім того, РФ обстріляла касетними боєприпасами приватний сектор міста Курахове. Ушкодження дістали троє осіб: 19-річного хлопця у важкому стані та його 43-річного батька ушпиталено. На момент атаки вони знаходились на вулиці.

Також на місці надано медичну допомогу чоловіку 59 років, який за місцем мешкання зазнав осколкового поранення. Снарядами пошкоджено домоволодіння й автомобіль.