Россияне ранили пятерых гражданских во время утренних ударов Донетчины

Утром 23 июня враг нанес удар по многоквартирному дому в Торецке Донецкой области, в результате чего травмирована женщина 70 лет.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Детали: Уточняется, что женщина доставлена в больницу с переломом, забоем головного мозга и рваной раной.

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Уже через несколько часов под прицел оккупантов попал город Железное, от попадания получила ранения 88-летняя местная жительница.

Кроме того, РФ обстреляла кассетными боеприпасами частный сектор города Курахово. Повреждения получили три человека: 19-летний парень в тяжелом состоянии и его 43-летний отец госпитализированы. На момент атаки они находились на улице.

Также на месте оказана медицинская помощь мужчине 59 лет, который по месту жительства получил осколочное ранение. Снарядами повреждены домовладение и автомобиль.