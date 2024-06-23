На Покровському напрямку досі найспекотніше – там відбулася половина усіх боїв

З початку доби 23 червня російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському напрямку – майже половина від загальної кількості бойових зіткнень на фронті відбулась саме там.

Джерело: Генштаб

Деталі: Від 00:00 години кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 71.

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Противник чотири рази атакував на Харківському напрямку. Всі спроби – в районі Вовчанська. Два ворожих штурми підрозділами Сил оборони відбито. Ще два – продовжуються.

Дуже активна авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода російські терористи скинули 29 КАБів по позиціях наших військ та населених пунктах. Бомбардуванню піддано Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори та Липці. У район останнього загарбники скинули 23 керовані авіабомби.

На Куп’янському напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Дві атаки російських військ, у районах Піщаного і Синьківки, захисники відбили. Ворог завдав удару некерованими авіаракетами неподалік Табаївки.

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На Лиманському напрямку противник провів п’ять спроб просунутись вперед поблизу Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. На цей час триває бій у двох локаціях.

На Торецькому напрямку російський агресор не полишає спроб потіснити наших оборонців із займаних позицій у бік Торецька та Нью-Йорка. Продовжуються три боєзіткнення. Окупанти підтримують свої дії ударами авіації – скинули три авіабомби.

На Покровському напрямку російські окупаційні війська 31 раз атакували позиції українських воїнів. Головні зусилля ворог прикладає у районах Новоолександрівки, Сокола та Карлівки. Також намагається покращити своє тактичне положення ще біля шести населених пунктів. Наразі українські воїни відбили 13 ворожих атак, ще 18 - тривають.