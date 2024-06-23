На Покровском направлении до сих пор жарче всего - там состоялась половина всех боев

С начала суток 23 июня российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском направлении - почти половина от общего количества боевых столкновений на фронте состоялась именно там.

Источник: Генштаб

Детали: С 00:00 часов количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 71.

Реклама:

Противник четыре раза атаковал на Харьковском направлении. Все попытки - в районе Волчанска. Два вражеских штурма подразделениями Сил обороны отбиты. Еще два - продолжаются.

Очень активна авиация оккупантов, со стороны Белгорода российские террористы сбросили 29 КАБов по позициям наших войск и населенным пунктам. Бомбардировке подверглись Глубокое, Волчанск, Волчанские хутора и Липцы. В район последнего захватчики сбросили 23 управляемые авиабомбы.

На Купянском направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Стельмаховки и Берестового. Две атаки российских войск, в районах Песчаного и Синьковки, защитники отбили. Враг нанес удар неуправляемыми авиаракетами неподалеку Табаевки.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении противник провел пять попыток продвинуться вперед вблизи Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжается бой в двух локациях.

На Торецком направлении российский агрессор не оставляет попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в сторону Торецка и Нью-Йорка. Продолжаются три боестолкновения. Оккупанты поддерживают свои действия ударами авиации - сбросили три авиабомбы.

На Покровском направлении российские оккупационные войска 31 раз атаковали позиции украинских воинов. Главные усилия враг прикладывает в районах Новоалександровки, Сокола и Карловки. Также пытается улучшить свое тактическое положение еще у шести населенных пунктов. Сейчас украинские воины отбили 13 вражеских атак, еще 18 - продолжаются.