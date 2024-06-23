Зеленський: За тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися шість учасників
Президент Володимир Зеленський відзвітував, що за тиждень до рішення Саміту миру додали свої підписи ще 6 країн та організацій.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: "За цей тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників. І наша команда працює, щоб нових підписів стало більше.
Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН.
Перший Саміт миру показав, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо. Але для цього потрібна єдність світу. Працюємо заради такої єдності".
Нагадаємо: Учасники Глобального саміту миру, що проходив у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.
В Офісі президента кажуть, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.
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