Зеленський: За тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися шість учасників

Президент Володимир Зеленський відзвітував, що за тиждень до рішення Саміту миру додали свої підписи ще 6 країн та організацій.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "За цей тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників. І наша команда працює, щоб нових підписів стало більше.

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Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН.

Перший Саміт миру показав, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо. Але для цього потрібна єдність світу. Працюємо заради такої єдності".

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Нагадаємо: Учасники Глобального саміту миру, що проходив у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

В Офісі президента кажуть, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.

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