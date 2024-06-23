Зеленский: За неделю к коммюнике Саммита мира присоединились шесть участников

Президент Владимир Зеленский отчитался, что за неделю к решению Саммита мира добавили свои подписи еще 6 стран и организаций.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "За эту неделю к коммюнике Саммита мира присоединились еще шесть участников. И наша команда работает, чтобы новых подписей стало больше.

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Для нас важно, чтобы каждая часть мира, каждая страна и каждый лидер, которые уважают международное право, могли проявить себя в приближении мира и восстановлении полной действенности целей и принципов Устава ООН.

Первый Саммит мира показал, что восстановить все аспекты безопасности и настоящий мир возможно. Но для этого необходимо единство мира. Работаем ради такого единства".

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Напомним: Участники Глобального саммита мира, который проходил в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

В Офисе президента говорят, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.

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