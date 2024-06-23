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DeepState: Росіяни окупували Новоолександрівку й наблизилися до траси Покровськ-Костянтинівка

Катерина ТищенкоНеділя, 23 червня 2024, 19:16
DeepState: Росіяни окупували Новоолександрівку й наблизилися до траси Покровськ-Костянтинівка
окупована Новоолександрівка, DeepState

Російські війська зайняли село Новоолександрівка Донецької області, що біля Очеретиного, й наблизилися до траси Покровськ-Костянтинівка.

Джерело: аналітичний проєкт DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Новоолександрівку. Станом на сьогодні кацапи намагаються закріпитися на західних околицях села. Сили оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування.

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До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка.

Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить".

Теми: окупаціяДонецька область
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