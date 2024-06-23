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DeepState: Россияне заняли Новоалександровку и приблизились к трассе Покровск-Константиновка

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июня 2024, 19:16
DeepState: Россияне заняли Новоалександровку и приблизились к трассе Покровск-Константиновка
оккупированная Новоалександровка, DeepState

Российские войска заняли село Новоалександровка Донецкой области, что возле Очеретино, и приблизились к трассе Покровск-Константиновка.

Источник: аналитический проект DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Новоалександровку. По состоянию на сегодня кацапы пытаются закрепиться на западных окраинах села. Силы обороны Украины проводят поражение живой силы, чтобы остановить дальнейшее продвижение.

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До трассы Покровск-Константиновка из населенных пунктов остается только Воздвиженка.

Важно остановить дальнейшее продвижение врага, ведь в некоторой степени повторяется ситуация возле Очеретино. Как и тогда, силы 47, 68, 25 бригад и прикомандированных подразделений сдерживают основной удар, обескровливая свой потенциал, а фланг трещит".

Темы: оккупацияДонецкая область
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