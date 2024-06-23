Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов сказав, чи застосує РФ ядерну зброю, якщо втратить контроль над Кримом

Катерина ТищенкоНеділя, 23 червня 2024, 21:28
Буданов сказав, чи застосує РФ ядерну зброю, якщо втратить контроль над Кримом
Кирило Буданов, фото УП

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що окупований Крим може бути відрізаний від поставок зброї з Росії, і окупанти в такому випадку не застосують тактичну ядерну зброю.

Джерело: Буданов в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer

Деталі: Керівник ГУР вважає, що окупований Крим може бути відрізаний від поставок зброї з Росії і потрібно "зробити все, щоб це реалізувати".

Реклама:

При цьому Буданов висміяв ідею про те, що Москва застосує тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою.

Пряма мова: "По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї.

Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною. А пробити дірки в наших лініях оборони можна звичайними засобами ведення війни.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, використання ядерної зброї призвело б до великих політичних ризиків для Путіна".

Теми: БудановКримядерна зброяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден визнав критику щодо виступу на дебатах із Трампом, але іти не планує

Росія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, є загиблий. Серед поранених вагітна та немовля

Військовий квиток у "Резерв+" і QR-код від ЦНАПу можна пред’являти на кордоні – подробиці від ДПСУ

WSJ: За вбивство пілота Кузьмінова кілери отримали гроші від держслужбовців РФ у Відні

У суботу графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби

Речник кампанії Байдена заявив, що президент не зніме кандидатуру на виборах після невдалих дебатів 

Усі новини...
Буданов
Буданов: Ситуація на сході лишатиметься складною принаймні місяць, але Армагеддону не буде
Російську авіабазу "Морозовськ" вночі атакувало понад 70 дронів – Буданов
Очільник ГУР оцінив наступальний потенціал РФ на Харківщині
Останні новини
21:37
У Міноборони підтвердили знищення російського центру космічного зв'язку в Криму 23 червня
21:35
Доходи держбюджету у червні перевиконані на 12,3% - Мінфін
21:28
Формула-1Ферстаппен виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Австрії
21:21
Орбан може зустрітися з Зеленським наступного тижня, можливо – в Україні
21:13
Байден визнав критику щодо виступу на дебатах із Трампом, але іти не планує
21:12
Кабмін затвердив залучення грантової підтримки від ЄС в рамках Ukraine Facility
21:06
Путін розпорядився розпочати виробництво ракет меншої та середньої дальності
20:55
ЗМІ: Орбан хоче, щоб Трамп взяв участь у саміт ЄС під час головування Угорщини
20:48
В уряді є бачення, як покрити всі бюджетні потреби у 2025 році - Шмигаль
20:46
Росія завдала ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі, є загиблий. Серед поранених вагітна та немовля
Усі новини...
Реклама:
Реклама: