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Буданов сказал, применит ли РФ ядерное оружие, если потеряет контроль над Крымом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июня 2024, 21:28
Буданов сказал, применит ли РФ ядерное оружие, если потеряет контроль над Крымом
Кирилл Буданов, фото УП

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что оккупированный Крым может быть отрезан от поставок оружия из России, и оккупанты в таком случае не применят тактическое ядерное оружие.

Источник: Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer

Детали: Руководитель ГУР считает, что оккупированный Крым может быть отрезан от поставок оружия из России и нужно "сделать все, чтобы это реализовать".

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При этом Буданов высмеял идею о том, что Москва применит тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой.

Прямая речь: "Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия.

Какую пользу оно может принести? У нас нет больших концентраций войск, для которых такое ядерное оружие было бы уместным. А пробить дыры в наших линиях обороны можно обычными средствами ведения войны.

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Кроме того, использование ядерного оружия привело бы к большим политическим рискам для Путина".

Темы: БудановКрымядерное оружиеРосcия
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