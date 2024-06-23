Буданов сказал, применит ли РФ ядерное оружие, если потеряет контроль над Крымом

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что оккупированный Крым может быть отрезан от поставок оружия из России, и оккупанты в таком случае не применят тактическое ядерное оружие.

Источник: Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer

Детали: Руководитель ГУР считает, что оккупированный Крым может быть отрезан от поставок оружия из России и нужно "сделать все, чтобы это реализовать".

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При этом Буданов высмеял идею о том, что Москва применит тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой.

Прямая речь: "Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия.

Какую пользу оно может принести? У нас нет больших концентраций войск, для которых такое ядерное оружие было бы уместным. А пробить дыры в наших линиях обороны можно обычными средствами ведения войны.

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Кроме того, использование ядерного оружия привело бы к большим политическим рискам для Путина".