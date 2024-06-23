Росіяни скинули авіабомби на Селидове: 5 поранених, з яких двоє дітей

Російські війська у неділю ввечері скинули авіабомби на Селидове Донецької області, внаслідок чого поранено 5 мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

руйнування в Селидовому 23 червня, фото прокуратури

Дослівно: 23 червня 2024 року, о 17:05, окупаційні війська завдали удару по м. Селидове. На цивільне населення армія РФ скинула 2 авіабомби, ймовірно, "УМПБ Д-30СН".

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В епіцентрі ураження опинились жителі приватного сектору. Від ворожої атаки отримала поранення ціла родина: 53 та 54-річні батько і матір та їх син 10 років, який наразі перебуває у важкому стані.

Крім того, дістали тілесних ушкоджень 31-річний чоловік та хлопчик 13 років. Потерпілих доставлено до лікарні".

Деталі: Пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків та автомобілі.