Россияне сбросили авиабомбы на Селидово: 5 раненых, из которых двое детей

Российские войска в воскресенье вечером сбросили авиабомбы на Селидово Донецкой области, в результате чего ранены 5 мирных жителей, среди которых двое детей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

разрушения в Селидово 23 июня, фото прокуратуры

Дословно: "23 июня 2024 года, в 17:05, оккупационные войска нанесли удар по г. Селидово. На гражданское население армия РФ сбросила 2 авиабомбы, вероятно, "УМПБ Д-30СН".

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В эпицентре поражения оказались жители частного сектора. От вражеской атаки получила ранения целая семья: 53 и 54-летние отец и мать и их сын 10 лет, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, получили телесные повреждения 31-летний мужчина и мальчик 13 лет. Пострадавшие доставлены в больницу".

Детали: Повреждены по меньшей мере 30 жилых домов и автомобили.