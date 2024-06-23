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Россияне сбросили авиабомбы на Селидово: 5 раненых, из которых двое детей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июня 2024, 21:39
Россияне сбросили авиабомбы на Селидово: 5 раненых, из которых двое детей
разрушения в Селидово 23 июня, фото прокуратуры

Российские войска в воскресенье вечером сбросили авиабомбы на Селидово Донецкой области, в результате чего ранены 5 мирных жителей, среди которых двое детей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

разрушения в Селидово 23 июня, фото прокуратуры
разрушения в Селидово 23 июня, фото прокуратуры

Дословно: "23 июня 2024 года, в 17:05, оккупационные войска нанесли удар по г. Селидово. На гражданское население армия РФ сбросила 2 авиабомбы, вероятно, "УМПБ Д-30СН".

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В эпицентре поражения оказались жители частного сектора. От вражеской атаки получила ранения целая семья: 53 и 54-летние отец и мать и их сын 10 лет, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

 

Кроме того, получили телесные повреждения 31-летний мужчина и мальчик 13 лет. Пострадавшие доставлены в больницу".

 

Детали: Повреждены по меньшей мере 30 жилых домов и автомобили.

Темы: Донецкая областьвойнадети
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