У Євпаторії прогриміли вибухи, є інформація про прильоти – ЗМІ

Євпаторія та прилеглі населені пункти, де чули вибухи, Google maps

В окупованій Євпаторії (Крим) у неділю ввечері пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне Крим, телеграм-канал "Кримський вітер"

Деталі: Вибули пролунали близько 22:00, повідомили джерела Суспільне Крим.

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"Я чув два дуже потужних вибухи у місті. Дома тремтіли вікна, у місті чути сирени швидких та поліції", — розповів мешканець Євпаторії.

О 22:03 в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, про що повідомив окупаційний губернатор міста Михайло Розважаєв. Після цього він оголосив її відбій. Вона тривала 10 хвилин. Морський та наземний громадський транспорт на час тривоги призупиняли свою роботу.

Як повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві.

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Повідомляють, що багато швидких їдуть у бік Вітіно.

Також гуркіт чули в Молочному.

За даними телеграм-каналу, був приліт у військову частину між Молочним і Уютним.