В Евпатории прогремели взрывы, есть информация о прилетах – СМИ

Евпатория и близлежащие населенные пункты, где слышали взрывы, Google maps

В оккупированной Евпатории (Крым) в воскресенье вечером прогремели взрывы.

Источник: Суспільне Крим, телеграм-канал "Крымский ветер"

Детали: Взрывы прогремели около 22:00, сообщили источники Суспільне Крим.

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"Я слышал два очень мощных взрыва в городе. Дома дрожали окна, в городе слышны сирены скорых и полиции", - рассказал житель Евпатории.

В 22:03 в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу, о чем сообщил оккупационный губернатор города Михаил Розважаев. После этого он объявил ее отбой. Она продолжалась 10 минут. Морской и наземный общественный транспорт на время тревоги приостанавливали свою работу.

Как сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве.

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Сообщают, что много скорых едут в сторону Витино.

Также грохот слышали в Молочном.

По данным телеграм-канала, был прилет в воинскую часть между Молочным и Уютным.