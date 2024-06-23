В Евпатории прогремели взрывы, есть информация о прилетах – СМИ
В оккупированной Евпатории (Крым) в воскресенье вечером прогремели взрывы.
Источник: Суспільне Крим, телеграм-канал "Крымский ветер"
Детали: Взрывы прогремели около 22:00, сообщили источники Суспільне Крим.
"Я слышал два очень мощных взрыва в городе. Дома дрожали окна, в городе слышны сирены скорых и полиции", - рассказал житель Евпатории.
В 22:03 в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу, о чем сообщил оккупационный губернатор города Михаил Розважаев. После этого он объявил ее отбой. Она продолжалась 10 минут. Морской и наземный общественный транспорт на время тревоги приостанавливали свою работу.
Как сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве.
Сообщают, что много скорых едут в сторону Витино.
Также грохот слышали в Молочном.
По данным телеграм-канала, был прилет в воинскую часть между Молочным и Уютным.