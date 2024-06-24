Росіяни вдарили по селу в Запорізькій області, поранили жінку
Понеділок, 24 червня 2024, 03:22
Внаслідок обстрілів села Верхня Терса в Запорізькій області поранена жінка, пошкоджені будинки.
Джерело: голова ОВА Запорізької області Іван Федоров
Пряма мова: "Ворог обстріляв село Верхня Терса Пологівського району Запорізької області. Пошкодив оселі мирних людей".
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Деталі: За словами Федорова, під ворожий вогонь потрапила жителька села, яка поралася на подвір’ї власного будинку.
Жінку з осколковим пораненням ніг доставили до лікарні.