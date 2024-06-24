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Россияне ударили по селу в Запорожской области, ранили женщину

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 июня 2024, 03:22
Россияне ударили по селу в Запорожской области, ранили женщину
иллюстративное фото zp.vgorode.ua

В результате обстрелов села Верхняя Терса в Запорожской области ранена женщина, повреждены дома.

Источник: глава ОВА Запорожской области Иван Федоров

Прямая речь: "Враг обстрелял село Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области. Повредил дома мирных людей".

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Детали: По словам Федорова, под вражеский огонь попала жительница села, которая возилась во дворе собственного дома.

Женщину с осколочным ранением ног доставили в больницу.

Темы: Запорожская областьобстрелвойна
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