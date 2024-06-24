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США, Південна Корея та Японія засудили військове співробітництво між РФ та КНДР

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 червня 2024, 07:18
США, Південна Корея та Японія засудили військове співробітництво між РФ та КНДР
ілюстративне фото Getty Images

США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією, включаючи продовження поставок зброї з КНДР до Росії.

Джерело: спільна заява представників трьох країн, розміщена на сайті Держдепу США

Дослівно: "США, Республіка Корея та Японія найрішучішим чином засуджують поглиблення військової співпраці між КНДР та Росією, включаючи продовження поставок зброї з КНДР до Росії, що… порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі". 

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Деталі: У заяві наголошується, що розвиток "партнерства" між КНДР і Росією, про що свідчить підписання "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту правителя РФ Володимира Путіна до Пхеньяна 19 червня, "має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові, підтримці глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї, а також у підтримці народу України в його боротьбі за свободу і незалежність проти жорстокої агресії Росії". 

Також три країни підтвердили свій намір і надалі зміцнювати дипломатичну та безпекову співпрацю з метою протидії загрозам, які КНДР становить для регіональної та глобальної безпеки, та запобігання ескалації ситуації.  

"Зобов'язання США щодо захисту Республіки Корея та Японії залишаються непохитними.  США, Республіка Корея і Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації і повернутися до переговорів", - говориться у заяві.

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Передісторія:

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.
  • В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.
  • Угода, підписана Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у середу, зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Теми: СШАРосіяКНДРЯпонія
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