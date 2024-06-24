США, Південна Корея та Японія засудили військове співробітництво між РФ та КНДР
США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією, включаючи продовження поставок зброї з КНДР до Росії.
Джерело: спільна заява представників трьох країн, розміщена на сайті Держдепу США
Дослівно: "США, Республіка Корея та Японія найрішучішим чином засуджують поглиблення військової співпраці між КНДР та Росією, включаючи продовження поставок зброї з КНДР до Росії, що… порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі".
Деталі: У заяві наголошується, що розвиток "партнерства" між КНДР і Росією, про що свідчить підписання "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту правителя РФ Володимира Путіна до Пхеньяна 19 червня, "має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові, підтримці глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї, а також у підтримці народу України в його боротьбі за свободу і незалежність проти жорстокої агресії Росії".
Також три країни підтвердили свій намір і надалі зміцнювати дипломатичну та безпекову співпрацю з метою протидії загрозам, які КНДР становить для регіональної та глобальної безпеки, та запобігання ескалації ситуації.
"Зобов'язання США щодо захисту Республіки Корея та Японії залишаються непохитними. США, Республіка Корея і Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації і повернутися до переговорів", - говориться у заяві.
Передісторія:
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.
- В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.
- Угода, підписана Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у середу, зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.