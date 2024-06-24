США, Південна Корея та Японія засудили військове співробітництво між РФ та КНДР

США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією, включаючи продовження поставок зброї з КНДР до Росії.

Джерело: спільна заява представників трьох країн, розміщена на сайті Держдепу США

Дослівно: "США, Республіка Корея та Японія найрішучішим чином засуджують поглиблення військової співпраці між КНДР та Росією, включаючи продовження поставок зброї з КНДР до Росії, що… порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі".

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Деталі: У заяві наголошується, що розвиток "партнерства" між КНДР і Росією, про що свідчить підписання "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту правителя РФ Володимира Путіна до Пхеньяна 19 червня, "має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові, підтримці глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї, а також у підтримці народу України в його боротьбі за свободу і незалежність проти жорстокої агресії Росії".

Також три країни підтвердили свій намір і надалі зміцнювати дипломатичну та безпекову співпрацю з метою протидії загрозам, які КНДР становить для регіональної та глобальної безпеки, та запобігання ескалації ситуації.

"Зобов'язання США щодо захисту Республіки Корея та Японії залишаються непохитними. США, Республіка Корея і Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації і повернутися до переговорів", - говориться у заяві.

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