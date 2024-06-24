Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США, Южная Корея и Япония осудили военное сотрудничество между РФ и КНДР

Станислав ПогориловПонедельник, 24 июня 2024, 07:18
США, Южная Корея и Япония осудили военное сотрудничество между РФ и КНДР
иллюстративное фото Getty Images

Кореей и Россией, включая продолжение поставок оружия из КНДР в Россию.

Источник: совместное заявление представителей трех стран, размещенное на сайте Госдепа США

Дословно: "США, Республика Корея и Япония самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжение поставок оружия из КНДР в Россию, что... нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожает стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе". 

Реклама:

Детали: В заявлении отмечается, что развитие "партнерства" между КНДР и Россией, о чем свидетельствует подписание "Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" во время визита правителя РФ Владимира Путина в Пхеньян 19 июня, "должно вызывать серьезное беспокойство у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, поддержке глобального режима нераспространения ядерного оружия, а также в поддержке народа Украины в его борьбе за свободу и независимость против жестокой агрессии России". 

Также три страны подтвердили свое намерение и в дальнейшем укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности с целью противодействия угрозам, которые КНДР представляет для региональной и глобальной безопасности, и предотвращения эскалации ситуации.  

"Обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми.  США, Республика Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам", - говорится в заявлении.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.
  • В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.
  • Соглашение, подписанное Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в среду, обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

Темы: СШАРосcияКНДРЯпония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
США
США заявили об атаке хуситов на греческое судно в Красном море
Наступление Израиля на Ливан может спровоцировать Иран на ответ - топ-военный США
Блинкен поблагодарил Южную Корею за поддержку Украины
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: