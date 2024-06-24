США, Южная Корея и Япония осудили военное сотрудничество между РФ и КНДР
Кореей и Россией, включая продолжение поставок оружия из КНДР в Россию.
Источник: совместное заявление представителей трех стран, размещенное на сайте Госдепа США
Дословно: "США, Республика Корея и Япония самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжение поставок оружия из КНДР в Россию, что... нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожает стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе".
Детали: В заявлении отмечается, что развитие "партнерства" между КНДР и Россией, о чем свидетельствует подписание "Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" во время визита правителя РФ Владимира Путина в Пхеньян 19 июня, "должно вызывать серьезное беспокойство у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, поддержке глобального режима нераспространения ядерного оружия, а также в поддержке народа Украины в его борьбе за свободу и независимость против жестокой агрессии России".
Также три страны подтвердили свое намерение и в дальнейшем укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности с целью противодействия угрозам, которые КНДР представляет для региональной и глобальной безопасности, и предотвращения эскалации ситуации.
"Обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми. США, Республика Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам", - говорится в заявлении.
Предыстория:
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.
- В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.
- Соглашение, подписанное Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в среду, обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.