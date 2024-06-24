США, Южная Корея и Япония осудили военное сотрудничество между РФ и КНДР

Кореей и Россией, включая продолжение поставок оружия из КНДР в Россию.

Источник: совместное заявление представителей трех стран, размещенное на сайте Госдепа США

Дословно: "США, Республика Корея и Япония самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжение поставок оружия из КНДР в Россию, что... нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожает стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе".

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Детали: В заявлении отмечается, что развитие "партнерства" между КНДР и Россией, о чем свидетельствует подписание "Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" во время визита правителя РФ Владимира Путина в Пхеньян 19 июня, "должно вызывать серьезное беспокойство у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, поддержке глобального режима нераспространения ядерного оружия, а также в поддержке народа Украины в его борьбе за свободу и независимость против жестокой агрессии России".

Также три страны подтвердили свое намерение и в дальнейшем укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности с целью противодействия угрозам, которые КНДР представляет для региональной и глобальной безопасности, и предотвращения эскалации ситуации.

"Обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми. США, Республика Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам", - говорится в заявлении.

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