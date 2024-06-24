Віцепрезидентка Єврокомісії попередила про загрозу втручання РФ у вибори в Німеччині

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова заявила, що існують ризики втручання Росії у вибори до німецького Бундестагу, які відбудуться наступного року.

Джерело: Юрова в інтерв’ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Я боюся, що Voice of Europe (платформа, причетна до кампанії впливу на вибори до Європарламенту, яка поширювала російську пропаганду в ЄС – ред.) є планом для подальших операцій – в тому числі напередодні загальних виборів наступного року. Цей фальшивий засіб масової інформації, ймовірно, є лише верхівкою айсберга".

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Деталі: Вона наголосила, що наразі Європа живе "в нову еру ворожого впливу". При цьому вона додала, що це може бути скопійовано як метод.

Юрова зауважила, що коли йдеться про російську дезінформацію, Німеччина, Франція і Польща перебувають під надзвичайним тиском.

Кремлівський правитель Владімір Путін намагається інвестувати саме в ці центральноєвропейські країни, "тому що сподівається отримати великий прибуток від зміни громадської думки", вказала вона.

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Юрова закликала до більшого опору в ЄС: "Тому що небезпека стає ще більшою".

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