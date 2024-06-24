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Вице-президент Еврокомиссии предупредила об угрозе вмешательства РФ в выборы в Германии

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 24 июня 2024, 07:39
Вице-президент Еврокомиссии предупредила об угрозе вмешательства РФ в выборы в Германии
Фото: Getty Images

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова заявила, что существуют риски вмешательства России в выборы в немецкий Бундестаг, которые состоятся в следующем году.

Источник: Юрова в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я боюсь, что Voice of Europe (платформа, причастная к кампании влияния на выборы в Европарламент, которая распространяла российскую пропаганду в ЕС - ред.) является планом для дальнейших операций - в том числе накануне всеобщих выборов в следующем году. Это фальшивое средство массовой информации, вероятно, является лишь верхушкой айсберга".

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Детали: Она отметила, что сейчас Европа живет "в новую эру враждебного влияния". При этом она добавила, что это может быть скопировано как метод.

Юрова отметила, что когда речь идет о российской дезинформации, Германия, Франция и Польша находятся под чрезвычайным давлением.

Кремлевский правитель Владимир Путин пытается инвестировать именно в эти центральноевропейские страны, "потому что надеется получить большую прибыль от изменения общественного мнения", указала она.

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Юрова призвала к большему сопротивлению в ЕС: "Потому что опасность становится еще больше".

Предыстория:

  • Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.
  • В мае медиакомпания была внесена в санкционный список Евросоюза.

Темы: пропагандаРосcияГермания
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