Шольц пов’язав падіння популярності керівної коаліції з підтримкою України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що однією з причин падіння популярності керівної коаліції на сході країни є політика уряду щодо України, але підкреслив, що альтернативи цьому немає.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau
Пряма мова: "Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. Це також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити".
Деталі: Шольц зауважив цей факт, зокрема у контексті невтішних для його соціал-демократичної партії результатів виборів до Європарламенту на сході Німеччини.
Він нагадав, що саме Росія напала на Україну, і що її загарбницька війна "є спробою змінити карту".
Укладену протягом десятиліть угоду не пересувати кордони силою було скасовано Росією, резюмував Шольц.
Передісторія:
- Раніше німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер закликав уряд більш відкрито говорити про свою політику щодо України на сході Німеччини.
- Крім того, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про серйозні наслідки для Європи, якщо Україна не отримає достатньої підтримки для захисту від Росії.