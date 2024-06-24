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Шольц пов’язав падіння популярності керівної коаліції з підтримкою України

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 червня 2024, 08:16
Шольц пов’язав падіння популярності керівної коаліції з підтримкою України
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що однією з причин падіння популярності керівної коаліції на сході країни є політика уряду щодо України, але підкреслив, що альтернативи цьому немає.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова: "Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. Це також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити".

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Деталі: Шольц зауважив цей факт, зокрема у контексті невтішних для його соціал-демократичної партії результатів виборів до Європарламенту на сході Німеччини.

Він нагадав, що саме Росія напала на Україну, і що її загарбницька війна "є спробою змінити карту".

Укладену протягом десятиліть угоду не пересувати кордони силою було скасовано Росією, резюмував Шольц.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер закликав уряд більш відкрито говорити про свою політику щодо України на сході Німеччини.
  • Крім того, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про серйозні наслідки для Європи, якщо Україна не отримає достатньої підтримки для захисту від Росії.

Теми: ШольцНімеччинаУкраїна
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