Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что одной из причин падения популярности правящей коалиции на востоке страны является политика правительства в отношении Украины, но подчеркнул, что альтернативы этому нет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Прямая речь: "Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Украины, которые также не согласны с санкциями, которые мы ввели против России. Это также отражено в результатах выборов, но, по моему мнению, сейчас нет альтернативы, чтобы это изменить".

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Детали: Шольц отметил этот факт, в частности в контексте неутешительных для его социал-демократической партии результатов выборов в Европарламент на востоке Германии.

Он напомнил, что именно Россия напала на Украину, и что ее захватническая война "является попыткой изменить карту".

Заключенное в течение десятилетий соглашение не передвигать границы силой было отменено Россией, резюмировал Шольц.

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