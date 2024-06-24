Наступ Ізраїлю на Ліван може спровокувати Іран на відповідь – топвійськовий США
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун попередив, що наступ Ізраїлю на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист бойового угруповання Хезболла.
Джерело: AP з посиланням на заяву американського топвійськового, передає "Європейська правда"
Деталі: Браун зазначив, що Іран "був би більш схильний підтримувати Хезболлу".
Він додав, що Тегеран підтримує бойовиків ХАМАС в Газі, але надасть більшу підтримку Хезболлі, "особливо якщо відчує, що Хезболла знаходиться під серйозною загрозою".
Браун також сказав, що США навряд чи зможуть допомогти Ізраїлю захиститися від ширшої війни з Хезболлою, так само, як вони допомогли Ізраїлю відбити іранський шквал ракет і безпілотників у квітні.
За його словами, важче відбиватися від ракет меншої дальності, які "Хезболла" регулярно запускає через кордон в Ізраїль.
Браун сказав, що США продовжують переговори з ізраїльськими лідерами і застерігають від розширення конфлікту.
За його словами, ключове послання полягає в тому, щоб "подумати про наслідки будь-якого типу операції в Лівані і про те, як це може розгортатися і як це вплине не лише на регіон, але й на наші сили в регіонах".
Передісторія:
- Як відомо, у неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця.
- Водночас він додав, що як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з Хезболлою.
- У США намагаються сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту. Очікується, що це питання підніметься цього тижня, коли міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант відвідає Вашингтон для зустрічей з міністром оборони США Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими високопосадовцями.
- Міністерка закордонних справ Ізраїлю Анналена Бербок під час свого візиту до Ізраїлю збриається порушити питання про особливо напружену і небезпечну ситуацію на кордоні між Ізраїлем і Ліваном.