Наступ Ізраїлю на Ліван може спровокувати Іран на відповідь – топвійськовий США

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун попередив, що наступ Ізраїлю на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист бойового угруповання Хезболла.

Джерело: AP з посиланням на заяву американського топвійськового, передає "Європейська правда"

Деталі: Браун зазначив, що Іран "був би більш схильний підтримувати Хезболлу".

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Він додав, що Тегеран підтримує бойовиків ХАМАС в Газі, але надасть більшу підтримку Хезболлі, "особливо якщо відчує, що Хезболла знаходиться під серйозною загрозою".

Браун також сказав, що США навряд чи зможуть допомогти Ізраїлю захиститися від ширшої війни з Хезболлою, так само, як вони допомогли Ізраїлю відбити іранський шквал ракет і безпілотників у квітні.

За його словами, важче відбиватися від ракет меншої дальності, які "Хезболла" регулярно запускає через кордон в Ізраїль.

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Браун сказав, що США продовжують переговори з ізраїльськими лідерами і застерігають від розширення конфлікту.

За його словами, ключове послання полягає в тому, щоб "подумати про наслідки будь-якого типу операції в Лівані і про те, як це може розгортатися і як це вплине не лише на регіон, але й на наші сили в регіонах".

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