Нетаньягу: Фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у неділю, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, але війна не закінчиться доти, доки ісламістське угрупування не припинить контролюватиме палестинський анклав.

Джерело: Нетаньягу, цитує Reuters

Деталі: За словами Нетаньягу, як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла".

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Пряма мова: "Після завершення інтенсивної фази у нас буде можливість перекинути частину сил на північ. І ми це зробимо. В першу чергу в оборонних цілях. А по-друге, щоб повернути наших (евакуйованих) жителів додому".

"Якщо ми зможемо, ми зробимо це дипломатичним шляхом. Якщо ні, ми зробимо це іншим шляхом. Але ми повернемо (евакуйованих жителів) додому".

Деталі: Багато ізраїльських міст поблизу кордону з Ліваном зазнали евакуації під час бойових дій.

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На запитання, коли завершиться фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАСу, Нетаньягу відповів: "Скоро. Дуже скоро".

Але військові все ще будуть діяти в Газі.

Пряма мова: "Я не хочу закінчувати війну і залишати ХАМАС, як є".

Деталі: Нетаньягу також підтвердив своє неприйняття ідеї, що Палестинська адміністрація, що базується на Західному березі річки Йордан, буде керувати Газою замість ХАМАСу.

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