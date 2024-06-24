Нетаньягу: Фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у неділю, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, але війна не закінчиться доти, доки ісламістське угрупування не припинить контролюватиме палестинський анклав.
Джерело: Нетаньягу, цитує Reuters
Деталі: За словами Нетаньягу, як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла".
Пряма мова: "Після завершення інтенсивної фази у нас буде можливість перекинути частину сил на північ. І ми це зробимо. В першу чергу в оборонних цілях. А по-друге, щоб повернути наших (евакуйованих) жителів додому".
"Якщо ми зможемо, ми зробимо це дипломатичним шляхом. Якщо ні, ми зробимо це іншим шляхом. Але ми повернемо (евакуйованих жителів) додому".
Деталі: Багато ізраїльських міст поблизу кордону з Ліваном зазнали евакуації під час бойових дій.
На запитання, коли завершиться фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАСу, Нетаньягу відповів: "Скоро. Дуже скоро".
Але військові все ще будуть діяти в Газі.
Пряма мова: "Я не хочу закінчувати війну і залишати ХАМАС, як є".
Деталі: Нетаньягу також підтвердив своє неприйняття ідеї, що Палестинська адміністрація, що базується на Західному березі річки Йордан, буде керувати Газою замість ХАМАСу.
Нагадаємо:
- Палестинське угруповання ХАМАС 26 травня вперше за останні місяці завдало ракетного удару по одному з районів Тель-Авіва в центрі Ізраїлю. Ізраїльська армія пізніше завдала удару по об'єкту в Рафасі, який, за даними ЦАХАЛ, використовували бойовики.
- Через удар щонайменше 45 людей загинуло, ще понад 200 чоловік поранено. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав авіаудар "трагічною помилкою".
- 24 травня міжнародний суд ООН проміжним рішенням у рамках міждержавної скарги, поданої ПАР проти Ізраїлю у зв’язку з операцією у секторі Гази, наказав Ізраїлю невідкладно зупинити наступ у південному місті Рафах.
- 30 травня стало відомо, що Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під контроль 14-кілометрову буферну зону на кордоні між Сектором Гази і Єгиптом.