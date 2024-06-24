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Нетаньягу: Фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця

Ольга Глущенко Понеділок, 24 червня 2024, 02:34
Нетаньягу: Фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця
Нетаньягу, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у неділю, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, але війна не закінчиться доти, доки ісламістське угрупування не припинить контролюватиме палестинський анклав.

Джерело: Нетаньягу, цитує Reuters

Деталі: За словами Нетаньягу, як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла".

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Пряма мова: "Після завершення інтенсивної фази у нас буде можливість перекинути частину сил на північ. І ми це зробимо. В першу чергу в оборонних цілях. А по-друге, щоб повернути наших (евакуйованих) жителів додому".

"Якщо ми зможемо, ми зробимо це дипломатичним шляхом. Якщо ні, ми зробимо це іншим шляхом. Але ми повернемо (евакуйованих жителів) додому".

Деталі: Багато ізраїльських міст поблизу кордону з Ліваном зазнали евакуації під час бойових дій.

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На запитання, коли завершиться фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАСу, Нетаньягу відповів: "Скоро. Дуже скоро".

Але військові все ще будуть діяти в Газі.

Пряма мова: "Я не хочу закінчувати війну і залишати ХАМАС, як є".

Деталі: Нетаньягу також підтвердив своє неприйняття ідеї, що Палестинська адміністрація, що базується на Західному березі річки Йордан, буде керувати Газою замість ХАМАСу.

Нагадаємо:

  • Палестинське угруповання ХАМАС 26 травня вперше за останні місяці завдало ракетного удару по одному з районів Тель-Авіва в центрі Ізраїлю. Ізраїльська армія пізніше завдала удару по об'єкту в Рафасі, який, за даними ЦАХАЛ, використовували бойовики.
  • Через удар щонайменше 45 людей загинуло, ще понад 200 чоловік поранено. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав авіаудар "трагічною помилкою".
  • 24 травня міжнародний суд ООН проміжним рішенням у рамках міждержавної скарги, поданої ПАР проти Ізраїлю у зв’язку з операцією у секторі Гази, наказав Ізраїлю невідкладно зупинити наступ у південному місті Рафах.
  • 30 травня стало відомо, що Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під контроль 14-кілометрову буферну зону на кордоні між Сектором Гази і Єгиптом.

Теми: ХАМАСІзраїльСектор Гази
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