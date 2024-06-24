Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Наступление Израиля на Ливан может спровоцировать Иран на ответ - топ-военный США

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 24 июня 2024, 08:42
Наступление Израиля на Ливан может спровоцировать Иран на ответ - топ-военный США
Фото: Getty Images

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун предупредил, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который встанет на защиту боевой группировки Хезболла.

Источник: AP со ссылкой на заявление американского топ-военного, передает "Европейская правда"

Детали: Браун отметил, что Иран "был бы более склонен поддерживать Хезболлу".

Реклама:

Он добавил, что Тегеран поддерживает боевиков ХАМАС в Газе, но окажет большую поддержку Хезболле, "особенно если почувствует, что Хезболла находится под серьезной угрозой".

Браун также сказал, что США вряд ли смогут помочь Израилю защититься от более широкой войны с Хезболлой, так же, как они помогли Израилю отбить иранский шквал ракет и беспилотников в апреле.

По его словам, труднее отбиваться от ракет меньшей дальности, которые "Хезболла" регулярно запускает через границу в Израиль.

ВИДЕО ДНЯ

Браун сказал, что США продолжают переговоры с израильскими лидерами и предостерегают от расширения конфликта.

По его словам, ключевое послание заключается в том, чтобы "подумать о последствиях любого типа операции в Ливане и о том, как это может разворачиваться и как это повлияет не только на регион, но и на наши силы в регионах".

Предыстория:

  • Как известно, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу.
  • В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с Хезболлой.
  • В США пытаются способствовать дипломатическому решению конфликта. Ожидается, что этот вопрос поднимется на этой неделе, когда министр обороны Израиля Йоав Галант посетит Вашингтон для встреч с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными чиновниками.
  • Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль собирается поднять вопрос об особо напряженной и опасной ситуации на границе между Израилем и Ливаном.

Темы: СШАИзраильИранЛиван
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
США
США, Южная Корея и Япония осудили военное сотрудничество между РФ и КНДР
Блинкен поблагодарил Южную Корею за поддержку Украины
США ввели санкции о руководства российской компании "Лаборатории Касперского"
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: