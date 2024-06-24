Наступление Израиля на Ливан может спровоцировать Иран на ответ - топ-военный США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун предупредил, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который встанет на защиту боевой группировки Хезболла.

Источник: AP со ссылкой на заявление американского топ-военного, передает "Европейская правда"

Детали: Браун отметил, что Иран "был бы более склонен поддерживать Хезболлу".

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Он добавил, что Тегеран поддерживает боевиков ХАМАС в Газе, но окажет большую поддержку Хезболле, "особенно если почувствует, что Хезболла находится под серьезной угрозой".

Браун также сказал, что США вряд ли смогут помочь Израилю защититься от более широкой войны с Хезболлой, так же, как они помогли Израилю отбить иранский шквал ракет и беспилотников в апреле.

По его словам, труднее отбиваться от ракет меньшей дальности, которые "Хезболла" регулярно запускает через границу в Израиль.

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Браун сказал, что США продолжают переговоры с израильскими лидерами и предостерегают от расширения конфликта.

По его словам, ключевое послание заключается в том, чтобы "подумать о последствиях любого типа операции в Ливане и о том, как это может разворачиваться и как это повлияет не только на регион, но и на наши силы в регионах".

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