Наступление Израиля на Ливан может спровоцировать Иран на ответ - топ-военный США
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун предупредил, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который встанет на защиту боевой группировки Хезболла.
Источник: AP со ссылкой на заявление американского топ-военного, передает "Европейская правда"
Детали: Браун отметил, что Иран "был бы более склонен поддерживать Хезболлу".
Он добавил, что Тегеран поддерживает боевиков ХАМАС в Газе, но окажет большую поддержку Хезболле, "особенно если почувствует, что Хезболла находится под серьезной угрозой".
Браун также сказал, что США вряд ли смогут помочь Израилю защититься от более широкой войны с Хезболлой, так же, как они помогли Израилю отбить иранский шквал ракет и беспилотников в апреле.
По его словам, труднее отбиваться от ракет меньшей дальности, которые "Хезболла" регулярно запускает через границу в Израиль.
Браун сказал, что США продолжают переговоры с израильскими лидерами и предостерегают от расширения конфликта.
По его словам, ключевое послание заключается в том, чтобы "подумать о последствиях любого типа операции в Ливане и о том, как это может разворачиваться и как это повлияет не только на регион, но и на наши силы в регионах".
Предыстория:
- Как известно, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу.
- В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с Хезболлой.
- В США пытаются способствовать дипломатическому решению конфликта. Ожидается, что этот вопрос поднимется на этой неделе, когда министр обороны Израиля Йоав Галант посетит Вашингтон для встреч с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными чиновниками.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль собирается поднять вопрос об особо напряженной и опасной ситуации на границе между Израилем и Ливаном.