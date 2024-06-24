В Одесі зранку ворог вдарив по цивільній інфраструктурі: є постраждалі

Зранку 24 червня російські окупанти вдарили по Одесі, зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, є постраждалі.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється".

Реклама:

Деталі: Згодом Кіпер повідомив про 3 постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років: "Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу".

Пізніше кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки в Одесі зросла до 4 осіб.

Наразі триває ліквідація пожежі. Рятувальники проводять роботи з проливки конструкцій складських приміщень.

ВІДЕО ДНЯ

Місцеві видання повідомляли, що на місці прильоту здійнявся величезний стовп чорного диму.

Екіпажі патрульної поліції регулють дорожній рух та забезпечують проїзд спецтранспорту.

Повітряні сили раніше інформували про пуски крилатих ракет у напрямку Одеси.