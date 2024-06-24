В Одессе утром враг ударил по гражданской инфраструктуре: есть пострадавшие
Утром 24 июня российские оккупанты ударили по Одессе, зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие.
Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь: "В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется".
Детали: Кипер сообщил о 3 пострадавших: 19-летнего парня и двух мужчин 50 и 58 лет: "Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь".
Позже количество пострадавших в результате вражеской атаки в Одессе возросло до 4 человек.
Сейчас продолжается ликвидация пожара. Спасатели проводят работы по проливке конструкций складских помещений.
Местные издания сообщали, что на месте прилета поднялся огромный столб черного дыма.
Экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают проезд спецтранспорта.
Воздушные силы ранее информировали о пусках крылатых ракет в направлении Одессы.