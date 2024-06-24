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В Одессе утром враг ударил по гражданской инфраструктуре: есть пострадавшие

Алена МазуренкоПонедельник, 24 июня 2024, 09:00
В Одессе утром враг ударил по гражданской инфраструктуре: есть пострадавшие
фото: Патрульная полиция

Утром 24 июня российские оккупанты ударили по Одессе, зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется".

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Детали: Кипер сообщил о 3 пострадавших: 19-летнего парня и двух мужчин 50 и 58 лет: "Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь".

Позже количество пострадавших в результате вражеской атаки в Одессе возросло до 4 человек.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. Спасатели проводят работы по проливке конструкций складских помещений.

ВИДЕО ДНЯ

Местные издания сообщали, что на месте прилета поднялся огромный столб черного дыма.

Экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают проезд спецтранспорта.

 
 

Воздушные силы ранее информировали о пусках крылатых ракет в направлении Одессы.

Темы: Одессавзрыввойна
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