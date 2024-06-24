В Одессе утром враг ударил по гражданской инфраструктуре: есть пострадавшие

Утром 24 июня российские оккупанты ударили по Одессе, зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, есть пострадавшие.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется".

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Детали: Кипер сообщил о 3 пострадавших: 19-летнего парня и двух мужчин 50 и 58 лет: "Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь".

Позже количество пострадавших в результате вражеской атаки в Одессе возросло до 4 человек.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. Спасатели проводят работы по проливке конструкций складских помещений.

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Местные издания сообщали, что на месте прилета поднялся огромный столб черного дыма.

Экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают проезд спецтранспорта.

Воздушные силы ранее информировали о пусках крылатых ракет в направлении Одессы.