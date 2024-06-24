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Десантники показали евакуацію поранених під обстрілами арти й атаками дронів

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 червня 2024, 09:58
Десантники показали евакуацію поранених під обстрілами арти й атаками дронів
скриншот

Українські десантники показали епізоди евакуації поранених воїнів з поля бою під артилерійськими обстрілами та атаками FPV-дронів.

Джерело: командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, служба зв’язків з громадськістю 71 окремої єгерської бригади ДШВ

Деталі: Вказано, що це відео складене із кількох епізодів евакуації бійців.

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З нього видно, наскільки титанічними є зусилля військовослужбовців підрозділу, бойових медиків, евакуаційних груп, щоби врятувати життя поранених і травмованих побратимів.

Порятункові групи виводять бійців до точки евакуації, звідти до пункту перевантаження, і вже тоді в стабілізаційний пункт підрозділу. Цього разу під ворожий удар потрапили і самі медики.

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Дослівно: "Порятунок - під шаленими артилерійськими обстрілами та атаками fpv. Порятунок – в постійні роботі із пораненим, зупинка кровотечі, знеболювання. Але винагорода – надвисока. Десантник буде жити і одужає".

Теми: війна
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