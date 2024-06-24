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Десантники показали эвакуацию раненых под обстрелами арты и атаками дронов

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 июня 2024, 09:58
Десантники показали эвакуацию раненых под обстрелами арты и атаками дронов
скриншот

Украинские десантники показали эпизоды эвакуации раненых воинов с поля боя под артиллерийскими обстрелами и атаками FPV-дронов.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, служба связей с общественностью 71 отдельной егерской бригады ДШВ

Детали: Указано, что это видео составлено из нескольких эпизодов эвакуации бойцов.

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Из него видно, насколько титаническими являются усилия военнослужащих подразделения, боевых медиков, эвакуационных групп, чтобы спасти жизнь раненых и травмированных собратьев.

Спасательные группы выводят бойцов к точке эвакуации, оттуда в пункт перегрузки, и уже тогда в стабилизационный пункт подразделения. На этот раз под вражеский удар попали и сами медики.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Спасение - под бешеными артиллерийскими обстрелами и атаками fpv. Спасение - в постоянной работе с раненым, остановка кровотечения, обезболивание. Но вознаграждение - сверхвысокое. Десантник будет жить и выздоровеет".

Темы: война
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