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Дрони СБУ заклали понад 15 підводних мін поблизу Криму й уразили 4 кораблі РФ – WSJ

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 червня 2024, 10:39
Дрони СБУ заклали понад 15 підводних мін поблизу Криму й уразили 4 кораблі РФ – WSJ
дрон Sea Baby. фото СБУ

Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії тимчасово окупованого росіянами Кримського півострова, завдяки чому СБУ уразила щонайменше 4 ворожі кораблі.

Джерело: видання The Wall Street Journal

Деталі: Як ідеться в матеріалі, після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході у порт тимчасово окупованого Севастополя, що майже унеможливило удари безпілотниками. Тож команда спецслужбовців придумала альтернативу: закладання морських мін. Так звані донні міни зроблені з пластику та важать близько 400 фунтів (180 кг, - ред.), і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям.

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Протягом півтора місяця профільна команда СБУ відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити SeaBaby для встановлення двох мін. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі росіян.

14 вересня 2023 року російський ракетний корвет "Самум" підірвався на одній із мін, яка пробила діру в його кормі: За даними видання, човен досі переюуває на ремонті в сухому доку.

Як розповів журналістам бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич, більш відомий під позивним "Хантер", протягом наступних тижнів SeaBaby курсували туди-сюди, подолавши понад 3000 миль, заклавши ще близько 15 мін. Під час одного з рейсів, виявлений трьома патрульними катерами класу "Раптор", дрон відкрив вогонь із гранатомета, вразивши вороже судно.

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11 жовтня 2023 року великий патрульний катер "Павло Державін" під час входу в Севастопольську бухту пробив собі борт. Він ішов у порт для технічного обслуговування. Тральщики і водолази прочісували територію в пошуках мін, вочевидь безуспішно.

"Павло Державін" 13 жовтня був перенаправлений на ремонт в інший порт, але під час виходу з Севастопольської бухти натрапив на міну. Великий буксир, відправлений для його порятунку, також натрапив на міну, і його самого довелося відбуксирувати назад до порту.

Кілька днів по тому вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель, один із двох, які знаходяться на службі в Росії.

The Wall Street Journal стверджує, що дистанційне мінування, яке зробили дрони СБУ Sea Baby – це перший приклад успішного дистанційного мінування у світі.

Теми: безпілотникиСБУКримвійна
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