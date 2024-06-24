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Дроны СБУ заложили более 15 подводных мин вблизи Крыма и поразили 4 корабля РФ – WSJ

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 июня 2024, 10:39
Дроны СБУ заложили более 15 подводных мин вблизи Крыма и поразили 4 корабля РФ – WSJ
дрон Sea Baby. фото СБУ

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории временно оккупированного россиянами Крымского полуострова, благодаря чему СБУ поразила по меньшей мере 4 вражеских корабля.

Источник: издание The Wall Street Journal

Детали: Как говорится в материале, после первых применений морских дронов россияне построили большие заграждения на входе в порт временно оккупированного Севастополя, что сделало почти невозможным удары беспилотниками. Поэтому команда спецслужбистов придумала альтернативу: закладка морских мин. Так называемые донные мины сделаны из пластика и весят около 400 фунтов (180 кг, - ред.), и их трудно обнаружить, поскольку они погружаются в ил под мелководьем.

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В течение полутора месяцев профильная команда СБУ отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить SeaBaby для установки двух мин. Взрывчатка была установлена на маршрутах, которыми пользуются исключительно военные корабли россиян.

14 сентября 2023 года российский ракетный корвет "Самум" подорвался на одной из мин, которая пробила дыру в его корме: По данным издания, судно до сих пор находится на ремонте в сухом доке.

Как рассказал журналистам бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич, более известный под позывным "Хантер", в течение следующих недель SeaBaby курсировали туда-сюда, преодолев более 3000 миль, заложив еще около 15 мин. Во время одного из рейсов, обнаруженный тремя патрульными катерами класса "Раптор", дрон открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно.

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11 октября 2023 года большой патрульный катер "Павел Державин" при входе в Севастопольскую бухту пробил себе борт. Он шел в порт для технического обслуживания. Тральщики и водолазы прочесывали территорию в поисках мин, явно безуспешно.

"Павел Державин" 13 октября был перенаправлен на ремонт в другой порт, но при выходе из Севастопольской бухты наткнулся на мину. Большой буксир, отправленный для его спасения, также наткнулся на мину, и его самого пришлось отбуксировать обратно в порт.

Несколько дней спустя взрыв также повредил современный противоминный корабль, один из двух, которые находятся на службе в России.

The Wall Street Journal утверждает, что дистанционное минирование, которое сделали дроны СБУ Sea Baby - это первый пример успешного дистанционного минирования в мире.

Темы: беспилотникиСБУКрымвойна
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