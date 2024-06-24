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Третя штурмова виклала відео знищення 180 окупантів на Харківщині

Альона Мазуренко Понеділок, 24 червня 2024, 11:20
Третя штурмова виклала відео знищення 180 окупантів на Харківщині
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО 3-ТЯ ОШБ

Захисники третьої окермої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення ще 180 окупантів на Харківщині у травні.

Джерело: 3-тя ОШБ

Дослівно: "Ще 180 знищених та відзнятих росіян, які сунулись на позиції Третьої штурмової на Харківщині. І тут лише задокументовані.

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Від деяких з них залишились тільки кістки. Інші продовжують гнити на українській Слобожанські землі".

Деталі: Це уже друга частина подібних відео за травень, які публікує 3-тя ОШБР. 

Так, 19 червня у бригаді опублікували докази ліквідації 250 окупантів. Тоді публікували роботу 1-го мехбату бригади. 

ВІДЕО ДНЯ

Наразі у 3-ї штурмовій повідомляють, що "набаранили дронами, мінометами, кулеметами" бійці 1-го штурмового.

Теми: Харківська областьвійнаРосіяЗбройні сили
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