Третя штурмова виклала відео знищення 180 окупантів на Харківщині
Понеділок, 24 червня 2024, 11:20
Захисники третьої окермої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення ще 180 окупантів на Харківщині у травні.
Джерело: 3-тя ОШБ
Дослівно: "Ще 180 знищених та відзнятих росіян, які сунулись на позиції Третьої штурмової на Харківщині. І тут лише задокументовані.
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Від деяких з них залишились тільки кістки. Інші продовжують гнити на українській Слобожанські землі".
Деталі: Це уже друга частина подібних відео за травень, які публікує 3-тя ОШБР.
Так, 19 червня у бригаді опублікували докази ліквідації 250 окупантів. Тоді публікували роботу 1-го мехбату бригади.
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Наразі у 3-ї штурмовій повідомляють, що "набаранили дронами, мінометами, кулеметами" бійці 1-го штурмового.